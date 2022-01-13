В четверг, 13 января в Рязани отключат холодную воду на семи улицах. Адреса сообщил официальный сайт городской администрации.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе, которые проведут сотрудники МП «Водоканал города Рязани».

С 09.30 до 17.00 воды не будет в доме № 37 корпус 2 на улице Щорса.

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С 09.30 до 20.00 без холодной воды останутся жильцы домов № 2А, 2Б на улице Корнилова; № 2А, 2Б, 2В на улице Нахимова; № 2А, 2Б на Ушакова и № 2А на улице Гайдара.

На тот же период отключат воду в доме № 32 корпус 2 на Черновицкой, домах с 1 по 63 на нечётной стороне улицы Кутузова.

Техническую воду будут подвозить к дома № 32 корпус 2 на улице Черновицкой.