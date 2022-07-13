13 июля в Рязани не будет холодной воды на нескольких улицах.

Отключения связаны с ремонтом водопровода, – сообщает администрация Рязани.

С 9:30 до 17 часов холодной воды не будет на Куйбышевском шоссе, д. 23, д. с 19 по 31 с буквами и корпусами;

С 9:30 до 16 часов – на ул. Гоголя, д. 32, ул. Проезд Островского, д. 7, д. 9;

С 10 до 13 часов – в посёлке Борки по адресам: ул. 5-й район, д. с 36 по 80, д. с 41 по 59;

С 11 до 17 часов – в Дядьково по ул. Грачи, д. с 1 по 49 (нечётная сторона).

Полный список адресов, попавших под отключение, опубликован на сайте Водоканала.