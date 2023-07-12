13 июля отключат электричество на 4 улицах Рязани

В четверг, 13 июля, для проведения работ на воздушной линии отключат электричество на 4 улицах Рязани, сообщил сайт городской администрации.

С 9 до 16 часов без света останутся дома № 7А, с 11 по 29, с 33 по 39, с 43 по 61, 232, 234, 236 на Михайловском шоссе, дом № 1 на улице Энергетической.

До 11 часов отключат электричество в домах со 186 по 230 по Михайловскому шоссе, домах с 3 по 9, с 11 по 13 на Пойменном проезде, домах 22, 24, с 28 по 40, 44, 46 на улице Пойменной, и в частных домах СНТ «Водоканал».

Работы проводит МУП «РГРЭС».