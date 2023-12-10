Воскресенье, 10 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

13 декабря молитесь о хорошем муже. Народные приметы в День памяти Андрея Первозванного

7info7
spot_img

13 декабря православные христиане вспоминают первого апостола Христа – Андрея Первозванного. Святого особенно почитали на Руси и продолжают почитать. По преданиями, ему удалось с проповедями дойти до русских земель.

Андрею Первозванному молятся для укрепления семьи, для защиты в военных делах. Незамужние женщины просят у святого помощи в поисках достойного жениха. В народной традиции день памяти апостола Андрея называют Андреем Зимним.

Что, согласно традициям, нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 13 декабря

Считается, что ночь с 12 на 13 декабря прекрасно подходит для гаданий. Молодые девушки в это время всегда собирались и выполняли ритуалы для привлечения достойных женихов. Если гадающая хотела богатого мужа, она бросала в сугроб из окна монетки, если хозяйственного – щепки от дров, если доброго – выливала молоко.

Как и в любой другой православный праздник, на Андрея Первозванного нельзя браться за тяжёлую работу. Исключение составляют уборка, готовка, стирка. Также можно заняться рукоделием, но осторожно. Чтобы не навлечь на себя беду, шить и вязать нужно только с распущенными волосами.

Существует запрет на поход в лес 13 декабря. Ослушавшийся его может набрести на голодного зверя и получить серьёзные увечья. А то и вовсе лишиться жизни.

Народные приметы 13 декабря

  • Если до Андрея Зимнего снег не выпадал, зима будет тёплой;
  • Стоит ясная и морозная погода? Жди усиление морозов;
  • Много снега – к большому урожаю грибов.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах