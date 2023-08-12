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13 августа — Международный день левшей

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Image by Freepik

13 августа по всему миру отмечают Международный день левшей. Этот праздник зародился в 1992 году, инициатива принадлежит британскому Клубу левшей.

Интересный факт: левши составляют от 3 до 10% человечества. Причём в молодом возрасте их больше, а в зрелом и пожилом меньше: среди 20-летних — 13%, а среди 80-летних — менее 1%.

Бытует мнение, что левши обладают исключительными особенностями и яркими способностями. Официально наукой это не подтверждено, однако психологи утверждают: людей с ведущей левой рукой отличают сильный характер и творческий потенциал.

Левшами были многие выдающиеся личности. Например, Цезарь, Леонардо да Винчи, Наполеон, Фидель Кастро, Пабло Пикассо, Сергей Рахманинов и многие другие.

Современный мир в основном адаптирован под праворуких людей. Буквально несколько десятков лет назад леворуких детей было принято переучивать, их заставляли писать правой рукой. Такая практика доставляла левшам множество неудобств и вызывала стресс. Сейчас общество постепенно открывает глаза на проблемы левшей и адаптирует среду под них.

Интересная традиция существует для Международного дня левшей. Правшам предлагают делать привычные действия левой рукой — писать, рисовать, резать хлеб, чистить зубы, набирать текст на клавиатуре.

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