Преступники, укравшие 17 тонн топлива из нефтепродуктопровода Рязань — Москва, получили условные сроки

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Суд признал жителя Рязани 1996 года рождения и калининградца 1982 года рождения виновными в повреждении магистрального нефтепродуктопровода (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ) и краже (п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В 2020 году мужчины вместе со знакомым сделали несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод Рязань — Москва компании АО «Транснефть — Верхняя Волга» в Рыбновском районе. Преступники украли более 17 тонн дизельного топлива стоимостью миллион рублей.

Преступную деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

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Обвиняемые активно сотрудничали со следствием, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Дела каждого рассматривались отдельно.

В итоге рязанец получил 3 года лишения свободы условно со штрафом 30 тысяч рублей, калининградец такой же срок, но без штрафа.