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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

12 организаций Рязанской области продают некачественное топливо

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Фото со страницы Юлии Шваковой ВКонтакте

В Рязанской области 12 организаций разливают топливо ненадлежащего качества. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова по итогам заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Эти организации могут получить предостережения, а в случае дальнейших нарушений проведут контрольно-надзорные выездные проверки.

Контрафакт на рынке моторного топлива обсудили на первом в 2023 году заседании комиссии. Акцент сделан на профилактику: в этом году запланировано как минимум 17 профилактических визитов.

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