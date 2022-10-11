12 октября в Рязани будут отключать холодную воду на пяти улицах

Администрация Рязани анонсировала отключение холодной воды на пяти улицах Рязани 12 октября. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Причина – проведение ремонта водопровода. Ремонт начнётся в 09.00 и завершится к 13.00. Холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Солотчинское шоссе, дом 1, дом 7, дом 7а, дом 11, дом 13а,

улица Есенина, дом 2а, дом 1, дом 1а, дом 1б, дом 1 строение 1,

улица Затинная, дом 8 корпус 1,

улица Окский проезд, дом 1, дом 4 корпус 1, дом 4 корпус 2,

улица Фирсова, дом 29.

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