Вторник, 11 октября, 2022
7info7

12 октября в Рязани будут отключать холодную воду на пяти улицах

На главнуюНовости Рязани
Running фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

Администрация Рязани анонсировала отключение холодной воды на пяти улицах Рязани 12 октября. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Причина – проведение ремонта водопровода. Ремонт начнётся в 09.00 и завершится к 13.00. Холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Солотчинское шоссе, дом 1, дом 7, дом 7а, дом 11, дом 13а,
  • улица Есенина, дом 2а, дом 1, дом 1а, дом 1б, дом 1 строение 1,
  • улица Затинная, дом 8 корпус 1,
  • улица Окский проезд, дом 1, дом 4 корпус 1, дом 4 корпус 2,
  • улица Фирсова, дом 29.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/