12-летняя рязанка Виктория Захарова вышла в финал конкурса «Детская Новая Волна – 2025»

12-летняя рязанка Виктория Захарова вышла в финал Всероссийского телевизионного вокального конкурса «Детская Новая Волна – 2025».

Захарова занимается в студии эстрадного вокала «L-Kids Music» Рязанского городского Дворца детского творчества под руководством Лейлы Эльшадовны Никитиной.

На конкурсе Виктория исполнила кавер-версию хита этого года — песни Жени Трофимова и группы «Комната Культуры» — «Поезда». Её выступление покорило зрителей и жюри своей искренностью, артистизмом и вокальным мастерством!