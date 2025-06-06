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Виктория Захарова, скриншот видео
Культура и события

12-летняя рязанка Виктория Захарова вышла в финал конкурса «Детская Новая Волна – 2025»

Алексей Самохин

12-летняя рязанка Виктория Захарова вышла в финал Всероссийского телевизионного вокального конкурса «Детская Новая Волна – 2025». 

Захарова занимается в студии эстрадного вокала «L-Kids Music» Рязанского городского Дворца детского творчества под руководством Лейлы Эльшадовны Никитиной. 

На конкурсе Виктория исполнила кавер-версию хита этого года — песни Жени Трофимова и группы «Комната Культуры» — «Поезда». Её выступление покорило зрителей и жюри своей искренностью, артистизмом и вокальным мастерством!

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