12-летняя девочка умерла в ванной от удушения мячиком-попрыгунчиком

В Кемеровской области следователи выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в посёлке Промышленная. 28 мая 2025 года в квартире на улице Вокзальной было обнаружено тело 12-летней девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По предварительной информации, ребёнок находился дома вместе с бабушкой. Вечером женщина услышала подозрительный шум из ванной комнаты. Зайдя туда, она увидела внучку, которая задыхалась и держалась за шею. Во рту девочки оказался небольшой мячик-попрыгунчик. Несмотря на попытки бабушки извлечь инородное тело, спасти ребёнка не удалось. К моменту прибытия скорой помощи девочка уже не подавала признаков жизни.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала асфиксия — перекрытие дыхательных путей мячиком.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели и родственники, изучается обстановка в квартире.