Четверг, 21 декабря, 2023
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12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень-Адлер

7info
Фото: t.me/busargin_r
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12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень-Адлер, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, в поезде ехали 125 детей из ЛНР, ребята возвращались с отдыха в лагере «Олимпийская ребячка» в Тюменской области. Вечером 20 декабря у нескольких человек поднялась температура, одна девочка скончалась.

По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели необходимые мероприятия. О смерти девочки чиновник в своём телеграм-канале не сообщает.

Дети доставлены в Саратовскую инфекционную больницу, пациентов осматривают медики. На высокую температуру пожаловались 30 человек.

Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Для родителей создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02.

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