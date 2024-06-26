Среда, 26 июня, 2024

12-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Рязанском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/gibdd62

В Рязанском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Авария произошла 25 июня, примерно в 19:00, в селе Пальное вблизи дома №34Б по улице Архангельская. Сообщается, что 12-летний подросток ехал на мопеде «Ворлд» и столкнулся с автомобилем «Рено Логан». За рулем находилась 27-летняя жительница Рязани.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

12-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Рязанском районе
12-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Рязанском районе

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