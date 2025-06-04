12-летний школьник на мопеде сбил 5-летнюю девочку в Рязанской области 

ДТП с участием двух детей произошло в Сараевском районе. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Во вторник, 3 июня, в 17 часов в селе Сысои 12-летний школьник, управлявший мопедом «Альфа», совершил наезд на 5-летнюю девочку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Госавтоинспекция напомнила рязанцам, что в таких случаях могут наказать родителей несовершеннолетнего водителя. Им грозит штраф по двум статьям КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.