12-летний подросток застрелил своего 14-летнего друга из ружья

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего дедушки 12-летнего мальчика, случайно застрелившего своего друга из охотничьего ружья. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия (ч. 1 ст. 224 УК РФ). Ранее расследование уголовного дела о гибели мальчика по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

.ЧП произошло днём 18 сентября 2022 года в селе Рудяное Канского района. 12-летний внук, гостивший у бабушки с дедушкой, самовольно взял ключи от сейфа, где хранилось ружьё с патронами, принадлежащее дедушке. Вместе со своим 14-летним приятелем подросток пришел в лес и случайно выстрелил парню в лицо. От полученной раны подросток умер на месте.

О случившемся 12-летний мальчик сообщил младшему брату и другим детям, которые рассказали взрослым.

Испугавшись ответственности, подросток и его младший брат спрятали тело мальчика в лесном массиве, укрыв ветками.

Уголовные дела соединены в одно производство, проводится расследование.