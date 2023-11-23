12-летний подросток погиб при попытке проехать на крыше электрички

Подросток 2011 года рождения погиб во время попытки проехать на крыше электрички, сообщает телеграм-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП случилось вечером 20 ноября на остановочном пункте Вялки Рязанского направления Московской железной дороги. Парень получил смертельный удар током на крыше вагона электропоезда сообщением «Черусти-Москва».

По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ. Место ЧП осмотрели эксперты, проводится следствие.