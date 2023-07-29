Суббота, 29 июля, 2023
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12-летний мотоциклист попал в ДТП с 2-летним пассажиром

7info
Фото: t.me/mvd_38

В Баяндаевском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии с несовершеннолетним мотоциклистом и 2-летним пассажиром. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вчера вечером 12-летний житель села Баяндай, взяв без спроса ключи от дедушкиного мотоцикла, предложил 2х-летнему соседу прокатиться. В результате чего школьник, не имеющий права управления и навыков вождения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель мотоцикла отделался ушибами, а маленький пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В отношении законного представителя составлен административный материал по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию 12-летнего подростка.

По данному факту полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка.

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