12-летнего школьника ранили ножом, мальчик в реанимации

В Верхней Пышме школьник ранил одноклассника ножом, сообщает портал E1.ru.

Инцидент с участием подростков произошёл 24 мая в Верхней Пышме на улице Петрова. По информации местных жителей, 12-летний школьник получил ножевые ранения от своего одноклассника. В момент происшествия дети гуляли втроём. По словам матери пострадавшего, мальчику нанесены два удара ножом, повреждено лёгкое. Сейчас он находится в реанимации.

В паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» появилось видео, на котором видно, как раненый подросток идёт по улице, плачет и зовёт на помощь:

«Помогите, кто-нибудь! Мне спину ножом проткнули! Мои друзья. И забрали телефон».

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности всех участников конфликта установлены. Подозреваемый и свидетель уже опрошены. Потерпевшего планируют допросить после перевода из реанимации.

По предварительным данным, инцидент произошёл во время прогулки к бабушке одного из мальчиков. Один из школьников стал оскорблять приятеля. Завязалась ссора, которая переросла в драку, завершившуюся использованием складного ножа.

Оба участника ЧП воспитываются в благополучных семьях. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения административного дела по статье 5.5 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребёнка). Подозреваемого планируют поставить на профилактический учёт.

В адрес руководства школы, где учатся дети, будет направлено представление с требованием усилить профилактическую работу.

По итогам расследования территориальный отдел полиции примет процессуальное решение.