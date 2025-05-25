Воскресенье, 25 мая, 2025
22.9 C
Рязань
Фото: Изображение от freepik
Фото: Изображение от freepik
Новости России

12-летнего школьника ранили ножом, мальчик в реанимации

Алексей Самохин

В Верхней Пышме школьник ранил одноклассника ножом, сообщает портал E1.ru.

Инцидент с участием подростков произошёл 24 мая в Верхней Пышме на улице Петрова. По информации местных жителей, 12-летний школьник получил ножевые ранения от своего одноклассника. В момент происшествия дети гуляли втроём. По словам матери пострадавшего, мальчику нанесены два удара ножом, повреждено лёгкое. Сейчас он находится в реанимации.

В паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» появилось видео, на котором видно, как раненый подросток идёт по улице, плачет и зовёт на помощь:

«Помогите, кто-нибудь! Мне спину ножом проткнули! Мои друзья. И забрали телефон».

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности всех участников конфликта установлены. Подозреваемый и свидетель уже опрошены. Потерпевшего планируют допросить после перевода из реанимации.

По предварительным данным, инцидент произошёл во время прогулки к бабушке одного из мальчиков. Один из школьников стал оскорблять приятеля. Завязалась ссора, которая переросла в драку, завершившуюся использованием складного ножа.

Оба участника ЧП воспитываются в благополучных семьях. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения административного дела по статье 5.5 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребёнка). Подозреваемого планируют поставить на профилактический учёт.

В адрес руководства школы, где учатся дети, будет направлено представление с требованием усилить профилактическую работу.

По итогам расследования территориальный отдел полиции примет процессуальное решение.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Военкор Коц сообщил плохую новость после обмена между Россией и Украиной

Украина отдает далеко не всех российских гражданских в рамках...
Новости России

SHOT узнал подробности стрельбы по прохожим в Россоши

До того, как открыть огонь, 38-летний Владимир Токарев  в...
Кино и ТВ

Бузова и Бородина снова вместе, но в новых ролях: что ждать от нового выпуска шоу «Сокровища императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков присоединятся к шоу как новые участники и ворвутся в борьбу за главные сокровища.
Новости России

Что рязанцам сажать на даче в конце мая

Конец мая — время, когда дачник уже не просто мечтает о зелёных грядках, а активно берёт в руки лопату. Почва прогрелась, ночные заморозки отступили. Пора действовать.
Культура и события

Клава Кока выступит в Рязани на закрытии Фестиваля ГТО

Полная программа Фестиваля, который пройдёт на Лыбедском бульваре 23 и 24 мая.

Последние новости

Новости мира

Названо условие для капитуляции Украины

Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.
Администрация

Более 1 млрд 150 млн потратили на формирование современной городской среды Рязани в 2024 году

Заключены 2-летние муниципальные контракты на благоустройство пешеходных зон ул. Соборная и пл. Соборной, ул. Мюнстерской, Нижний городской парк, Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища.
Спорт

Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки

Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Происшествия

Марихуану и галлюциногенные грибы изъяли у жителя Рязанской области

Вместе со спецназом сотрудники правопорядка задержали подозреваемого мужчину на выходе из дома. В его доме в техническом отсеке печки и в тумбочке нашли пакеты с высушенными фрагментами растений.
Новости России

Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

Вспышка зафиксирована в 04:46 по московскому времени, к 04:52 она достигла пика, в 04:57 завершилась.
Семья и отношения

Фото рязанских молодоженов, сыгравших свадьбу на этой неделе, показал ЗАГС

Каждая любовь — это уникальная история, которая начинается с глубокого доверия и завершается настоящим счастьем.
Интересное

Эффект Трокслера: учёные объяснили, кого люди видят в зеркале во время гадания

Психиатры рассказали, как мозг создает иллюзии при ритуалах с зеркалом. В основе видений лежат эффекты восприятия и психологические механизмы.
Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области

Сообщение об этом опубликовал РСЧС в 8:47.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.