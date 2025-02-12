12 февраля россияне увидят Снежную Луну: что важно знать

В среду, 12 февраля 2025 года, жители России, включая Рязань, смогут наблюдать второе полнолуние года — Снежную Луну. Это астрономическое явление будет особенно ярким, так как Луна окажется в созвездии Льва, пишут «Известия».

Почему Луну называют Снежной?

Название «Снежная Луна» происходит от традиций североамериканских индейцев, которые связывали февраль с самыми обильными снегопадами. Некоторые племена также называли это полнолуние Голодной Луной, так как суровые погодные условия затрудняли охоту.

В других культурах февральское полнолуние имело свои названия:

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Ледяная Луна — у кельтов;

Луна Орла — у племен Кри;

Луна Расцвета — в Китае;

Костлявая Луна — у народа Чероки.

Интересно, что не каждый февраль может похвастаться полнолунием. Например, в 2018 году его не было, а следующее отсутствие Снежной Луны ожидается в 2037 году.

Где и когда наблюдать Снежную Луну?

Полнолуние наступит 12 февраля в 16:54 по московскому времени. Луна будет находиться в созвездии Льва, рядом с яркой звездой Регул, также известной как «Сердце Льва».

Для наблюдения лучше выбрать место с открытым видом на восточный горизонт, например, возвышенность или площадку за городом. Полнолуние будет видно невооруженным глазом, но для более детального изучения поверхности Луны можно использовать бинокль или телескоп.

Следующее полнолуние, известное как Луна Червя или Сахарная Луна, произойдет 14 марта 2025 года в 09:55 по московскому времени.

Влияние Снежной Луны на человека

Хотя научных доказательств влияния полнолуния на здоровье и эмоциональное состояние нет, многие люди отмечают изменения в самочувствии. В этот период возможны:

эмоциональные перепады;

повышенная раздражительность или тревожность;

прилив энергии и желание действовать;

бессонница из-за повышенной активности мозга.

Астрологи считают, что Снежная Луна в знаке Льва — это время для подведения итогов, планирования и саморазвития. Рекомендуется избегать импульсивных решений, особенно в финансовых вопросах, и использовать энергию полнолуния для позитивных изменений.

Снежная Луна — это не только красивое астрономическое явление, но и повод задуматься о своих целях и планах на будущее. Наслаждайтесь зрелищем и используйте этот период с пользой!