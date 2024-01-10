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119 тысяч туристов приехали в Рязанскую область на новогодние праздники

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В период новогодних праздников Рязанскую область посетили 119 тысяч туристов. Это на 8% больше, чем в прошлом году, сообщает региональное правительство.

Больше всего туристов интересовали музей-заповедник Есенина в Константиново, областной художественный музей имени Пожалостина, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, музей-усадьба Павлова и частные музеи областного центра и районов.

В Рязанском районе самым популярным туристическим местом стал музей судоходства «Окский маяк» в селе Шумашь. 

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