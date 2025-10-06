Понедельник, 6 октября, 2025
11.9 C
Рязань
Новости России

«112»: в Москве госпитализировали экстрасенса Кашпировского

Никита Рязанцев
скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В одну из больниц Москвы доставили экстрасенса Анатолия Кашпировского, пишет телеграм-канал «112».

По его данным, причиной госпитализации стало обострение онкологического заболевания.

«В клинике телепат пройдет курс лучевой терапии», — говорится в публикации.

Анатолий Кашпировский — советский психотерапевт. Он утверждает, что умеет лечить людей дистанционно. Известность пришла к нему в 1998 году, когда экстрасенс лечил так одну из россиянок.

В 2006 году Кашпировского признали виновным в связи с занятием незаконной медициной. По данным экспертизы, его методы гипноза вредны для психического и физического здоровья.

Самые читаемые материалы

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

Последние новости

В Рязани прошел форум педагогов сельских образовательных организаций

В образовательно-культурном мероприятии, которое было организовано в библиотеке им. С.А. Есенина, приняли участие более 80 педагогов сельских образовательных организаций из 30 регионов России.

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.

В Оке под Рязанью утонула «Нива», водитель погиб 

О смерти человека сообщили волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, принимавшие участие в извлечении транспорта из воды.

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

В Скопине грузовик после столкновения с легковушкой сбил пешехода и врезался в здание

В городе Скопине Рязанской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств и пешехода.

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

Наставники программы «ГЕРОИ62» приступили к работе со стажерами

Участники второго потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» приступили к этапу стажировок под руководством своих наставников.

Следователи проводят проверку после гибели мужчины в Рязанской области

Процессуальная проверка: назначены экспертизы после смертельного пожара в Рязанской области

7info разыгрывает билеты на полуфинал КВН

Разыгрывается пять призовых наборов, каждый из которых включает в себя два билета на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

«Мобилизованного» на Украине кота Степу вернули хозяйке

Домашнего кота Степу, которого забрали сотрудники территориального центра комплектования...

Юрист объяснил, когда на работе можно пользоваться соцсетями, а когда за это увольняют 

По словам эксперта, трудовое законодательство обязывает сотрудников добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности.

В Рязани спасатели помогли женщине, упавшей в подвал 

Инцидент случился 2 октября. Спасателей попросили поднять женщину, упавшую в подвальное помещение цокольного этажа, и передать бригаде скорой помощи.

Арестович* заявил о готовности передать России Крым и новые регионы

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил...

В Рязани автомобиль провалился под землю — соцсети 

По данным источника, инцидент произощёл на улице Великанова. В яме оказалась «Нива». На месте происшествия замечены спасатели. 

Арестович* раскрыл, кто сорвал встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

Встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сорвал занимавший на...