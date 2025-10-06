«112»: в Москве госпитализировали экстрасенса Кашпировского

В одну из больниц Москвы доставили экстрасенса Анатолия Кашпировского, пишет телеграм-канал « 112 ».

По его данным, причиной госпитализации стало обострение онкологического заболевания.

«В клинике телепат пройдет курс лучевой терапии», — говорится в публикации.

Анатолий Кашпировский — советский психотерапевт. Он утверждает, что умеет лечить людей дистанционно. Известность пришла к нему в 1998 году, когда экстрасенс лечил так одну из россиянок.

В 2006 году Кашпировского признали виновным в связи с занятием незаконной медициной. По данным экспертизы, его методы гипноза вредны для психического и физического здоровья.