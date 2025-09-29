«112»: учитель техникума в Архангельске в тяжелом состоянии после нападения

Социальный педагог Татьяна Винокурова, на которую напал бывший студент Архангельского техникума строительства и экономики, сейчас находится на операции, пишет телеграм-канал «112».
Ранее сообщалось, что она пришла на помощь учительнице русского языка Ольге Ивановой, которой хотел отомстить злоумышленник за отчисление.
Иванова получила ранение в надплечье, ее состояние оценивают как удовлетворительное.
Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более человек». Экс-студенту грозят 15 лет колонии.