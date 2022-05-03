«112»: серьёзный пожар в подмосковных Мытищах случился из-за непотушенной сигареты

Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах, где погибло три человека, стало неосторожное обращение с огнём, сообщает Telegram-канал «112».

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По данным источника, хозяин квартиры на четвёром этаже заснул с непотушенной сигаретой. Когда начался пожар, мужчина выпрыгнул из окна, чтобы спастить. Его госпитализировали с травмами, но он скончался в больнице.

Два других погибших — мужчины 35 и 46 лет — задохнулись в лифте.

Ещё 15 жильцов дома обращались за помощью к медикам из-за отравления угарным газом. От госпитализации они отказались.