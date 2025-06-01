«112»: причиной обрушения моста под Курском стал подрыв, как и в Брянской области

Причиной обрушения моста в Курской области стал подрыв опор, как и в Брянской области, пишет телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел минувшей ночью. В результате ЧП на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельс.
По данным источника, пострадали три человека — машинист и его помощники, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
При этом груза в вагонах не было, уточнил «112», на месте работают правоохранительные органы.
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