«112»: причиной обрушения моста под Курском стал подрыв, как и в Брянской области

Причиной обрушения моста в Курской области стал подрыв опор, как и в Брянской области, пишет телеграм-канал « 112 » со ссылкой на источник.

Инцидент произошел минувшей ночью. В результате ЧП на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельс.

«Преступники заложили два заряда — на опору и под полотно, метров за 30 до начала моста. В результате, один из пролетов рухнул на автодорогу. К счастью, машин не было», — говорится в публикации.

По данным источника, пострадали три человека — машинист и его помощники, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

При этом груза в вагонах не было, уточнил «112», на месте работают правоохранительные органы.