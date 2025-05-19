«112»: комика Нурлана Сабурова задержали и могут выдворить в Казахстан

Популярного стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево за нарушение миграционного законодательства, пишет телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

По его данным, сейчас юморист находится в миграционном отделе и ждет адвоката.

«Звезду российского стендапа Нурлана Сабурова могут выдворить в Казахстан. <…> Получить «волчий билет» на 3-5 лет вполне возможно», — говорится в публикации.

При этом длительный запрет на посещение страны ему не грозит, добавил источник.

Также Сабурову могут назначить штраф.