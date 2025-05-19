«112»: комика Нурлана Сабурова задержали и могут выдворить в Казахстан

Популярного стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево за нарушение миграционного законодательства, пишет телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.
По его данным, сейчас юморист находится в миграционном отделе и ждет адвоката.
При этом длительный запрет на посещение страны ему не грозит, добавил источник.
Также Сабурову могут назначить штраф.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info