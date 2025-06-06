112: Бывший муж убил знаменитую Манюню, волонтера «Лиза Алерт»

В Бурятии бывший муж убил Марию Лубсанову, волонтёра отряда «Лиза Алерт», знаменитую Манюню. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, 5 июня мужчина вывез бывшую супругу в лес около посёлка Ключи и расправился с ней с помощью ножа. После этого покончил с собой.

Очевидцы рассказывают, что сначала бывшие супруги ссорились в самом центре посёлка, Мария просила помощи, но никто не откликнулся.

Мария Лубсанова долгие годы участвовала в поисковых операциях «Лиза Алерт», была в Мариуполе. За свои достижения «Манюня» награждена медалью и именным ножом от бойцов 36-й армии.