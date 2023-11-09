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В Рязани похоронят погибшего на СВО лейтенанта Сергея Бородина

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11 ноября в Рязани состоится церемония прощания с 28-летним лейтенантом Сергеем Бородиным, который погиб в зоне СВО. Информация появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Сергей Бородин — выпускник школы №3 и РГРТУ. Принимал участие в специальной военной операции с начала её проведения. Сражался в боях под Изюмом. На СВО рязанец ушёл добровольцем, взял себе позывной «Грач».

После курсов переподготовки получил звание лейтенанта. Специальность — связист. Был смертельно ранен 24 октября при выполнении боевой задачи под Макеевкой. Была поставлена задача по восстановлению связи с командным пунктом. Группа Бородина попала под очередной артобстрел кассетными боеприпасами, его корректировали вражеские дроны. Под этим обстрелом боец получил смертельное ранение. Сослуживцы рассказали, что задача всё равно была выполнена.

Проститься с героем можно будет в Рязани 11 ноября. Отпевание состоится в одном из храмов в центре города в 11-00. Подробную информацию можно узнать у брата погибшего Алексея (+79156193956)

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