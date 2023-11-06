11-летняя девочка умерла после сильного кровотечения из носа

В городе Серпухове Московской области 11-летняя девочка умерла после семейного праздника. У школьницы открылось сильное кровотечение из носа, сообщает SHOT.

В октябре девочка обращалась на приём к врачу из-за симптомов ОРВИ. Ребёнка отправили к лору, специалист назначил уколы и промывание носа. После лечения пациентке стало значительно лучше.

В пятницу семья отмечала день рождения младшей дочки, которой исполнился годик. В гостях находилась одноклассница девочки.

Школьницы пошли спать, ночью старшей сестре стало плохо: её начало сильно тошнить, под утро пошла кровь. Скорая помощь отвезла девочку в больницу, около 12 часов дня юная пациентка скончалась.

Причину смерти ребёнка устанавливают эксперты.

Пятиклассница росла в благополучной семье, хорошо училась в школе, занималась танцами, волейболом.