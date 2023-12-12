11 км гирлянд и 100 000 светодиодов украсили рязанский ТРЦ «М5 Молл» к Новому году

Масштабное украшение Рязани к Новому году и Рождеству стало уже традицией. Одна из самых ярких локаций в этом году в «М5 Молл». С каждым годом праздничный декор становится все интереснее и технологичнее, но неизменным остается одно — город на короткое время становится территорией, где есть место чудесам и настоящему волшебству.

«М5 Молл» в эти праздничные дни дарит рязанцам настоящую сказку. У главного входа центра установлена яркая новогодняя ель и огромные шестиметровые белые медведи, которые встречают не только посетителей торгового центра, но и всех, кто въезжает в Рязань или проезжает транзитом по федеральной трассе «М5». Теперь эта яркая медвежья пара без преувеличения самый заметный арт-объект в городе — желающих сфотографироваться с ними всегда много.

Сказочная атмосфера царит и внутри «М5 Молл» — здесь сразу несколько новогодних локаций, расположенных в разных частях центра. В какой бы из галерей ни оказались гости — везде ждут яркие и оригинальные арт-объекты.

Сияющий «Воздушный шар», если немного пофантазировать, наверняка отнесет в гости к зимнему Волшебнику. Почувствовать себя звездой экрана можно, сделав фото внутри новогоднего телевизора, окруженного новогодним лесом. Окунуться с головой в детство и волшебную атмосферу ожидания чуда можно у железной дороги «М5 Молл». Главные пассажиры сказочных вагончиков — друзья всех детей на планете мишки Тэдди — уже «курсируют» среди пряничных домиков.

Ну, а главная новогодняя красавица уже совсем скоро появится на обновленном фудкорте «М5 Молл», до открытия которого остались считанные дни.

И еще из предновогодних новостей центра. Для всех рязанцев в ближайшие дни на парковке ТРЦ начнет работать каток с прокатом коньков и мини-кафе.

Если выразить новогоднее оформление «М5 Молл» цифрами и расстояниями, результат будет впечатляющим. Длина только сверкающих гирлянд внутри и снаружи ТРЦ — около одиннадцати километров, что на карте Рязани равносильно расстоянию от «М5 Молл» до Театральной площади. А количество светодиодных ламп, создающих праздничную атмосферу для гостей центра, сосчитать можно только приблизительно — их около ста тысяч.

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