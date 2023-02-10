Пятница, 10 февраля, 2023
7info7

11 февраля Лаврентьев день: народные приметы и что нельзя делать

На главнуюНовости мира
Image by jcomp on Freepik

11 февраля православные христиане вспоминают святого Лаврентия. Лаврентий Печерский был прекрасным целителем, аскетом и затворником. Сотни верующих стекались к нему из разных уголков Руси, чтобы излечиться от различных недугов.

Лаврентьев день, как и весь февраль, отмечался изменчивой погодой. Отсюда и пошла присказка:

Лаврентий теплом обогреет, но мороза не пожалеет

В этот праздник особенно пристально следили за погодой, а ещё верили, что на Лаврентия дома уязвимы для нечистой силы. Так что пытались их всячески защитить от дурного влияния.

Традиции Лаврентьева дня. Что нельзя и можно делать?

По всему дому 11 февраля нужно разложить чертополох. Считается, что он отгоняет ведьм и бесов, которые выходят на Лаврентия на прогулки и не против заглянуть в чьё-нибудь жилище.

Женщинам не стоит сегодня ходить с распущенными волосами. Можно стать жертвой порчи.

Святому Лаврентию молятся люди с больными глазами. Существовало поверье, что искренняя молитва поможет вернуть зрение.

На Лаврентия обязательно варили кашу и ели её всей семьёй. Она защищает от бед и несчастий.

Народные приметы 11 февраля

  • Луна красного цвета – к сильному ветру;
  • Дым из трубы валит – весна придёт рано и будет тёплой;
  • К оттепели шумит лес;
  • Печь плохо растапливается, а дрова дымят – к потеплению.
  • Холода на Лаврентия сулят жаркий август, а ветер — дождливое и непогожее лето.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации