11 февраля Лаврентьев день: народные приметы и что нельзя делать

11 февраля православные христиане вспоминают святого Лаврентия. Лаврентий Печерский был прекрасным целителем, аскетом и затворником. Сотни верующих стекались к нему из разных уголков Руси, чтобы излечиться от различных недугов.

Лаврентьев день, как и весь февраль, отмечался изменчивой погодой. Отсюда и пошла присказка:

Лаврентий теплом обогреет, но мороза не пожалеет

В этот праздник особенно пристально следили за погодой, а ещё верили, что на Лаврентия дома уязвимы для нечистой силы. Так что пытались их всячески защитить от дурного влияния.

Традиции Лаврентьева дня. Что нельзя и можно делать?

По всему дому 11 февраля нужно разложить чертополох. Считается, что он отгоняет ведьм и бесов, которые выходят на Лаврентия на прогулки и не против заглянуть в чьё-нибудь жилище.

Женщинам не стоит сегодня ходить с распущенными волосами. Можно стать жертвой порчи.

Святому Лаврентию молятся люди с больными глазами. Существовало поверье, что искренняя молитва поможет вернуть зрение.

На Лаврентия обязательно варили кашу и ели её всей семьёй. Она защищает от бед и несчастий.

Народные приметы 11 февраля

Луна красного цвета – к сильному ветру;

Дым из трубы валит – весна придёт рано и будет тёплой;

К оттепели шумит лес;

Печь плохо растапливается, а дрова дымят – к потеплению.

Холода на Лаврентия сулят жаркий август, а ветер — дождливое и непогожее лето.