Четверг, 11 января, 2024
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11 человек пострадали в ДТП на дорогах Рязанской области за сутки

7info
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За последние 24 часа на дорогах региона произошло пять аварий, в которых получили ранения 11 человек. Об этом 11 января сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Кроме того, было зафиксировано 53 случая повреждения автомобилей в результате столкновений.

Сотрудники Госавтоинспекции провели 14995 проверок на соблюдение правил дорожного движения. Два водителя были задержаны за езду в пьяном виде, еще два отказались пройти медосмотр.

Также были обнаружены 42 машины с незаконной тонировкой, 9 нарушителей из числа пешеходов, 7 случаев неправильной перевозки детей, 34 нарушения со стороны водителей грузовиков и одно нарушение со стороны водителя автобуса.

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