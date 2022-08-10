11 августа в рязанской Горроще отключат холодную воду

11 августа в рязанской Горроще отключат воду, причина – ремонт на водопроводе.

Как сообщили в городской администрации, работы проведут сотрудники «Водоканала Рязани». Они начнутся в 09.30 и завершатся к 17.00.

На это время без холодного водоснабжения останутся следующие адреса:

улица Гагарина, дом 69, дом 71, дом 71 корпус 1, дом 71а, дом 73, дом 73 корпус 1, дом 75, дом 166, дом 71 корпус 2 (д/сад №84),

улица Островского, дом 18 корпус 1, дом 20 корпус 1, дом 22 корпус 1, дом 26 корпус 1, дом 30/9, дом 24а (д/сад №71),

улица Полетаева, дом 19 корпус 1, дом 21, дом 23, дом 25,

улица Татарская, дом 68, дом 72, дом 95, улица Черновицкая, дом 1/77, дом 3 корпус 1, дом 3, дом 5, дом 7 корпус 1, дом 7, дом 5 корпус 1 (д/сад №87),

площадь 50 лет Октября, дом 1, дом 2 строение 1.

Подвоз технической воды будет организован с 10.30 до 17.00 по адресу: улица Черновицкая, дом 5 корпус 1.