11 августа на ряде улиц в Рязани отключат холодную воду

МП «Водоканал города Рязани» будет проводить ремонтные работы на водопроводе. Об этом сообщает рязанская мэрия.

Холодного водоснабжения не будет:

с 9:30 до 17 часов по адресам: ул. Гагарина, д. 69, д. 71, д. 71 к. 1, д. 71а, д. 73, д. 73 к. 1, д. 75, д. 166, д. 71 к. 2 (д/сад №84),

ул. Островского, д. 18 к. 1, д. 20 к. 1, д. 22 к. 1, д. 26 к. 1, д. 30/9, д. 24а (д/сад №71),

ул. Полетаева, д. 19 к. 1, д. 21, д. 23, д. 25,

ул. Татарская, д. 68, д. 72, д. 95,

ул. Черновицкая, д. 1/77, д. 3 к. 1, д. 3, д. 5, д. 7 к. 1, д. 7, д. 5 к. 1 (д/сад №87),

пл. 50 лет Октября, д. 1, д. 2 стр. 1.

Техническую воду будут подвозить с 10:30 до 17 часов по адресу: ул. Черновицкая, д. 5 корп. 1;

с 9 до 16 часов в посёлке Солотча по ул. Коммунальной, д. с 2 по 20, д. 20 к. 1, д. 20 к. 2, д. 20 к. 3, д. с 1в по 43;

с 9:30 до 17 часов по адресам: ул. 2-ая Прудная, д. 11, д. 13, д. 8 (Рязанский районный суд),

ул. Соколовская, д. 1 к. 1, д. 1 к. 2, д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 3 к. 1, д. 3 к. 2, д. 3б, д. 5 к. 1, д. 5 к. 2, д. 6 к. 1, д. 7 к. 1, д. 2/8 (администрация Рязанского района).