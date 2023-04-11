11 апреля в восьмой раз проходит всероссийская масштабная благотворительная онлайн-акция «День заботы»

На сайте акции каждый желающий может рассчитать стоимость часа своей работы и, сделав пожертвование, превратить эту сумму в работу специалистов фонда, которые помогают детям остаться в родной семье и не узнать, что такое детский дом или приют.

Цель «Дня Заботы» – обратить внимание на проблему семейного неблагополучия, а также шире посмотреть на причины того, почему дети оказываются в детских домах – к этому приводит череда трудных жизненных ситуаций в семье, с которыми не все родители умеют справляться.

Организатор акции – благотворительный фонд «Солнечный город».

В Рязанской области акция проходит при участии Автономной некоммерческой организации «ПроДетство».

11 апреля на сайте деньзаботы.рф работает специальный «калькулятор заботы», который конвертирует стоимость пожертвования любого человека в стоимость работы специалистов и услуги для уязвимых категорий семей и детей.

Организаторы акции призывают каждого подумать о том, что любая семья не застрахована от кризиса, и поддержать тех, кому помощь особо необходима именно сейчас.

«Более 15 лет наш фонд реализует системные проекты в сфере социального сиротства. Цель работы большой команды – сделать так, чтобы все дети жили в благополучных семьях и детский домов вообще не было. Только представьте, что до 70% процентов тех детей, которые оказались в учреждении, могли бы не разлучаться со своими родителями, если бы удалось вовремя увидеть кризис в семье и начать работать с ней». – рассказывает Марина Аксенова, директор благотворительного фонда «Солнечный Город».

Сегодня в Рязани Фонд ПроДетство помогает воспитанникам Солотчинской и Рыбновской школ-интернатов. «Я — Наставник!» – один из самых эффективных проектов для подростков из детских домов, который помогает обрести старшего друга.

Уже у 50 подростков в жизни появился свой значимый взрослый человек.

Прямо сейчас вы можете зайти на сайт деньзаботы.рф и подарить заботу детям, у которых никого нет.

Справка об акции:

«День заботы» – масштабная акция благотворительного фонда «Солнечный Город», направленная на помощь детям и родителям, попавшим в трудную ситуацию. Акция проводится 11 апреля с 2016 года.

В 2022 году в «Дне заботы» приняло участие более 1100 человек, которые за один день собрали 1 451 411 рублей на работу проекта фонда “Наставничество”. Акцию поддержали актрисы Мария Добржинская и Ольга Будина, участница Comedy Woman Елена Борщёва, актеры Андрей Чернышов и Андрей Кайков, блогеры Настя Колсанова и Евгения Балыклова.

В 2021 году акция «День заботы» стала победителем национальной премии «Серебряный Лучник» в номинации «Благотворительность».