11 апреля в Рязанской области проходит рейд ГИБДД

Во вторник, 11 апреля, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексное мероприятие «Пешеходный переход».

Цель — пресечь нарушения правил дорожного движения водителями на нерегулируемых пешеходных переходах.

По правилам, водители при подъезде к такому пешеходному переходу, должны снизить скорость или остановиться для пропуска пешеходов, которые пересекают проезжую часть или вступили на неё для перехода.

Штраф за невыполнение этого требования ПДД — от полутора до 2,5 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения соблюдать правила и взаимовежливо относиться друг к другу.