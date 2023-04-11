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Вторник, 11 апреля, 2023
Татьяна Проводина

11 апреля в Рязанской области проходит рейд ГИБДД

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Image by ArthurHidden on Freepik

Во вторник, 11 апреля, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексное мероприятие «Пешеходный переход».

Цель — пресечь нарушения правил дорожного движения водителями на нерегулируемых пешеходных переходах.

По правилам, водители при подъезде к такому пешеходному переходу, должны снизить скорость или остановиться для пропуска пешеходов, которые пересекают проезжую часть или вступили на неё для перехода.

Штраф за невыполнение этого требования ПДД — от полутора до 2,5 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения соблюдать правила и взаимовежливо относиться друг к другу.

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