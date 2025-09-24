Среда, 24 сентября, 2025
100 оттенков кибермошенничества: «Ростелеком» и «Солар» назвали топ схем по обману россиян

Анастасия Мериакри

В топ-3 тем, используемых телефонными мошенниками для незаконного получения персональных или финансовых данных, входят сценарии «сотовые операторы», «замена домофона» и «ЦБ/служба безопасности банков». Такие данные, полученные на основе анализа работы нового сервиса для борьбы с социальной инженерией и финансовым мошенничеством — «Защита звонка», представила в ходе пресс-конференции вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева.

В мероприятии приняли участие врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова и директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (ГК «Солар») Александр Вураско.

Как сообщил Евгений Хасин, Минцифры совместно с операторами связи, финансовым сектором, силовыми структурами и организациями, которые занимаются информационной безопасностью, ведет системную работу по борьбе с кибермошенничеством. Ключевым шагом стал принятый в апреле этого года закон о противодействии правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Он отметил, что закон предусматривает создание государственной информационной антифрод-системы. В июне 2025 года запущен проект, в рамках которого тестируется обмен информацией между всеми участниками. Такая синергия уже показала свою эффективность: количество блокируемых мошеннических звонков уже превысило 90%.

Проблемы социальной инженерии и киберугроз в последние годы стали одними из самых актуальных для жителей страны, в том числе абонентов «Ростелекома». В этом году МВД выявило новую схему мошенничества: злоумышленники, представляясь сотрудниками компании, просят предоставить персональные данные под предлогом продления договора на услуги связи. В подобных случаях специалисты «Ростелекома» советуют прекратить разговор и при необходимости обратиться в компанию напрямую или сообщить в полицию. Все договоры на услуги связи бессрочные и продления не требуют.

Услуга «Защита звонка» построена на передовых технологиях распознавания речи и машинного обучения. В режиме реального времени сервис анализирует разговор и идентифицирует ключевые фразы, характерные для мошенников. Всего в нем заложены более 100 речевых паттернов и самые распространенные сценарии таких звонков. Это обеспечивает высочайшую скорость анализа и исключает человеческий фактор. Нейросети постоянно обучаются на новых данных, а платформа регулярно обновляет базу паттернов и ключевых фраз мошенников, адаптируясь к их меняющимся тактикам.

Среднее время обнаружения подозрительного паттерна составляет 18 секунд. При выявлении признаков мошенничества абонент получает голосовое предупреждение, которое слышит только он. Это позволяет безопасно завершить разговор, не раскрывая осведомленность. В 97% случаев абоненты прерывают звонок, услышав первое уведомление. Сервис гарантирует полную конфиденциальность: голосовые звонки не записываются и не передаются третьим лицам или на сторонние серверы. Анализ происходит в режиме реального времени на защищенной отечественной аппаратно-программной платформе.

«Защита звонка» пополнила линейку сервисов для безопасности пользователей мобильной связи и домашнего интернета «Ростелекома» в августе 2025 года. Ранее в этом году были запущены фильтр нежелательных сайтов, сервисы блокировки звонков, мониторинга изменений кредитной истории и обновленный инструмент для отслеживания утечек персональных данных.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:
«Наши абоненты высоко оценили запущенные этим летом сервисы для безопасного использования домашнего интернета и мобильной связи. Новый продукт благодаря современным технологиям защищает “в прямом эфире”, даже если мы имеем дело с подменой номера или другими уловками. В условиях роста угроз киберпреступлений и постоянного появления новых мошеннических схем мы продолжаем развивать методы борьбы с ними и предлагаем новые решения, оставаясь лидерами в сфере кибербезопасности».

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде:
«За последние четыре года число киберпреступлений, совершенных детьми моложе 18 лет, возросло в 74 раза. Кибермошенники активно вовлекают подростков в преступления, связанные с дропперством, порчей имущества, вербовкой. Это подчеркивает необходимость совместной работы для предотвращения такой деятельности».

По итогам первого полугодия 2025 года «Ростелеком» зафиксировал рост числа мошеннических (+7%) и фишинговых (+8%) ресурсов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Защита от вредоносных сайтов также доступна всем абонентам компании. В категорию с фишинговыми страницами и вредоносным контентом фильтра нежелательных сайтов включено уже более 50 тыс. ресурсов. В их числе поддельные сайты для кражи банковских данных, паролей, персональных данных, а также сайты, распространяющие вредоносное ПО. Сервис позволяет не только автоматически блокировать вредоносные ресурсы, но и настраивать собственные категории фильтрации: каталоги фильтра обновляются каждые два часа, а ежедневно маркируются тысячи новых ресурсов.

По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, число киберинцидентов за 8,5 месяцев 2025 года, в свою очередь, снизилось на 16,5% по сравнению с 2024 годом. Однако ежедневно фиксируется от двух до пяти успешных атак в российском сегменте сети. Основные угрозы представляют фишинг, социальная инженерия и утечки данных. Число утекших строк данных снизилось на 37%, при этом количество скомпрометированных адресов электронной почты выросло в 3,2 раза, а номеров телефонов — на 38%. Информацию об попадании в общественный доступ личной информации в режиме реального времени могут получить пользователи сервиса мониторинга утечек персональных данных.

Статистика киберинцидентов, зачастую связанных с утечками паролей от личных кабинетов и сервисов, подчеркивает необходимость повышения грамотности населения и цифровой гигиены. По данным «Солара», почти половина пользователей (45%) считает регулярную смену паролей необходимой, однако 31% признается, что часто используют одинаковые пароли для нескольких аккаунтов. Это делает их легкой мишенью для мошенников.

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар»:
«Цифровой иммунитет — это не только современные технологии и защитные решения, но, в первую очередь, осознанное поведение каждого человека. Мы должны понимать, что киберугрозы эволюционируют: они становятся изощреннее и опаснее. Для эффективной защиты недостаточно просто установить антивирус или использовать сложные пароли — важно быть внимательным, критично оценивать поступающую информацию и регулярно повышать цифровую грамотность. Только так мы сможем научиться жить в цифровом мире, минимизируя риски и создавая безопасную среду для себя и близких».

Угрозы кибермошенничества не ограничиваются только онлайн-средой — заполучив личные данные пользователя, преступники используют их для оформления кредитов или доступа к банковским сервисам. Для защиты финансов граждан существует совместный инструмент «Ростелекома» и «Солара», напрямую не связанный с интернетом и мобильной связью — мониторинг кредитной истории. В случае, если кто-то попытается оформить кредит без согласия абонента, то ему сразу же будет направлено уведомление, а также рекомендации к действию. В настоящее время компании разрабатывают новые инструменты для комплексной безопасности клиентов.

Сервисы цифровой безопасности доступны для подключения абонентам «Ростелекома» в личном кабинете. Мобильную связь можно подключить в одном пакете с домашним интернетом и онлайн-кинотеатром Wink. Для пакетных тарифов существует возможность подключить до пяти сим-карт с единым балансом для всей семьи. Узнать подробности о сервисах «Ростелекома» можно на сайте компании, в личном кабинете или по телефону 8 800 100 08 00.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2VtzqwCdFbS

