100-метровый пирог испекут в Рязани во время празднования Дня города

Пресс-служба администрации города Рязани рассказала, как пройдет гастрономический фестиваль, организованный в честь Дня города. Он состоится 31 августа на Лыбедском бульваре (со стороны Цирка).

На большой сцене с 12:00 до 18:00 пройдут гости праздника смогут посетить мастер-классы от ведущих шеф-поваров города. Кафе и рестораны Рязани в этот день приготовят удивительные блюда, которые точно не оставят рязанцев равнодушными.

Одно из самых ярких событий гастрофестиваля — приготовление 100-метрового сладкого пирога. Начало этого мероприятия — в 13:00.

Также на празднике организуют специальную зону торговли, где предприятия общественного питания города с 12:00 до 16:00 проведут мастер-классы, а в 14 часов пройдут кулинарные баттлы по приготовлению салатов.

В 16:00 состоится дегустация блюда из местных рязанских продуктов: перловой каши с белыми грибами и крошкой бородинского хлеба от Представителей Ассоциации кулинаров Рязанского края.

На фестивале также можно будет посетить ярмарку народно-художественных промыслов, где состоятся мастер-классы от мастеров из Михайлова («Михайловское кружево»), Скопина (ООО «Скопинская керамика»).