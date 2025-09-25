100 лет со дня ареста Сиднея Рейли: как ОГПУ поймало «Короля шпионажа 

Сегодня, 25 сентября 2025 года, исполняется 100 лет со дня ареста Сиднея Рейли, одного из самых известных английских разведчиков, получившего прозвище «Король шпионажа». Его задержание стало итогом масштабной операции «Трест», которую проводило ОГПУ с 1921 по 1927 год.

Кто такой Сидней Рейли?

Настоящее имя Сиднея Рейли — Зигмунд (Соломон) Георгиевич Розенблюм. Он родился 24 марта 1873 года в Одессе. Его карьера разведчика была многогранной.

В начале 1900-х годов он работал в Маньчжурии во время Русско-японской войны, передавая информацию британской и японской разведкам.

Во время Первой мировой войны снабжал британцев важными сведениями о планах Германии.

Наибольшую известность получил за попытку свержения большевистского правительства в 1918 году, сыграв ключевую роль в «заговоре Локкарта». После провала заговора Рейли бежал из Советской России.

Операция «Трест» и арест

Операция «Трест» была одной из самых значительных контрразведывательных акций 1920-х годов. Её главной целью было создание фиктивной подпольной организации под названием «Монархическое объединение Центральной России». Через эту фиктивную структуру советская контрразведка контролировала деятельность белогвардейцев, эмигрантов и западных спецслужб.

В 1925 году чекисты сумели переиграть британскую разведку, выманив Сиднея Рейли к границе СССР из Финляндии. 25 сентября 1925 года шпион был задержан.

Чтобы скрыть арест столь важной фигуры, советская пресса сообщила о гибели двух контрабандистов на границе. Самого Сиднея Рейли доставили в Москву, где 5 ноября 1925 года он был расстрелян. Приговор, приведенный в исполнение, был вынесен ему еще в 1918 году за антигосударственную деятельность.