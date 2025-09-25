Четверг, 25 сентября, 2025
8.3 C
Рязань
Новости России

100 лет со дня ареста Сиднея Рейли: как ОГПУ поймало «Короля шпионажа 

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Сегодня, 25 сентября 2025 года, исполняется 100 лет со дня ареста Сиднея Рейли, одного из самых известных английских разведчиков, получившего прозвище «Король шпионажа». Его задержание стало итогом масштабной операции «Трест», которую проводило ОГПУ с 1921 по 1927 год.

Кто такой Сидней Рейли?

Настоящее имя Сиднея Рейли — Зигмунд (Соломон) Георгиевич Розенблюм. Он родился 24 марта 1873 года в Одессе. Его карьера разведчика была многогранной.

В начале 1900-х годов он работал в Маньчжурии во время Русско-японской войны, передавая информацию британской и японской разведкам.

Во время Первой мировой войны снабжал британцев важными сведениями о планах Германии.

Наибольшую известность получил за попытку свержения большевистского правительства в 1918 году, сыграв ключевую роль в «заговоре Локкарта». После провала заговора Рейли бежал из Советской России.

Операция «Трест» и арест

Операция «Трест» была одной из самых значительных контрразведывательных акций 1920-х годов. Её главной целью было создание фиктивной подпольной организации под названием «Монархическое объединение Центральной России». Через эту фиктивную структуру советская контрразведка контролировала деятельность белогвардейцев, эмигрантов и западных спецслужб.

В 1925 году чекисты сумели переиграть британскую разведку, выманив Сиднея Рейли к границе СССР из Финляндии. 25 сентября 1925 года шпион был задержан.

Чтобы скрыть арест столь важной фигуры, советская пресса сообщила о гибели двух контрабандистов на границе. Самого Сиднея Рейли доставили в Москву, где 5 ноября 1925 года он был расстрелян. Приговор, приведенный в исполнение, был вынесен ему еще в 1918 году за антигосударственную деятельность.

Самые читаемые материалы

Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Власть и политика

Определён состав комитетов и комиссий Рязанской областной Думы

Количество комитетов увеличилось с восьми до девяти. В структуре образован новый комитет – по молодежной политике, физической культуре и спорту.
Власть и политика

Игорь Мурог продолжит представлять Рязанскую область в Совете Федерации

Кандидатура Игоря Мурога на пост сенатора была предложена фракцией партии и поддержана депутатами на заседании облдумы
Власть и политика

Аркадий Фомин избран председателем Рязанской областной Думы VIII созыва

В четверг, 25 сентября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VIII созыва, на котором приняты важные кадровые решения.
Происшествия

Экс-ректор вуза в Рязани получил условный срок и штраф в 20 млн рублей 

Мужчина был признан причастным к получению коммерческого подкупа.
Новости России

В России предложили запретить рекламу легкого заработка в интернете 

Малинкович считает, что сообщения о быстром и легком заработке создают искаженную картину реальности, особенно для молодежи.
Общество

Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии на водопроводе в Рязани

Без воды остались улицы Берёзовая, Гоголя, Черновицкая, Ушакова, Толстого.
Новости России

«Чита.ру»: из зоны СВО сбежал лидер ОПГ Меценатовские

Из зоны проведения спецоперации сбежал лидер забайкальской ОПГ 90-х...
Происшествия

В Москве задержали рязанца из «осокинской» ОПГ, которого искали 20 лет за убийство

По данным следствия, преступление было совершено вечером 27 декабря 2003 года в квартире общих знакомых на улице Сельских Строителей в Рязани.