10 тысяч рязанцев с инвалидностью получили технические средства реабилитации

В этом году Отделение СФР по Рязанской области обеспечило техническими средствами реабилитации 10 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.

9 тысяч человек получили необходимые изделия в натуральном виде. Еще 500 граждан с инвалидностью приобрели средства реабилитации с помощью электронного сертификата. При этом более тысячи жителей области получили компенсацию за самостоятельно купленные ТСР.

Таким образом, в общей сложности граждане получили 3,9 млн технических средств реабилитации, в том числе кресла-коляски, протезы, ортезы, абсорбирующее белье и т. д. На обеспечение этих целей было направлено свыше 541 миллиона рублей.

У людей с инвалидностью есть право выбора: они могут получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия тремя способами.

Первый — это предоставление соответствующего технического средства в натуральном виде по направлению регионального Отделения Социального фонда России. Второй — выплата компенсации за самостоятельное приобретение и третий — покупка с использованием электронного сертификата.

Все эти способы носят заявительный характер. Подать заявление можно через портал Госуслуг, офисы МФЦ или в клиентских службах СФР по месту жительства или пребывания.

Получить консультацию по обеспечению техническими средствами реабилитации можно в клиентских службах Отделения СФР по Рязанской области или по телефону единого контакт-центра (8-800-200-03-01) в рабочее время.