10 самых ожидаемых фильмов 2025 года

2025 год обещает стать настоящим праздником для любителей кино. Крупнейшие студии готовят долгожданные премьеры, которые уже вызывают ажиотаж среди зрителей. Портал Fandango опубликовал список самых ожидаемых фильмов следующего года. Рассказываем, почему стоит ждать каждую из этих картин.

1. Капитан Америка: Дивный Новый мир

Продолжение приключений Сэма Уилсона, который принял на себя роль Капитана Америки, станет одной из главных премьер Marvel в 2025 году. Фильм обещает увлекательный сюжет, новые столкновения с угрозами мирового масштаба и глубокое раскрытие героев.

2. Миссия невыполнима – Финальная расплата

Заключительная часть культовой франшизы о секретном агенте Итане Ханте. Том Круз снова выполняет невероятные трюки, которые не оставят зрителей равнодушными. Финал обещает быть захватывающим и эмоционально насыщенным.

3. Возрождение мира юрского периода

После успеха предыдущих частей, франшиза «Мир юрского периода» возвращается с новым взглядом на жизнь динозавров в современном мире. Как люди справятся с последствиями своих экспериментов? Ответ — в 2025 году.

4. Джон Уик: Балерина

Спин-офф популярной серии фильмов о Джоне Уике с Анной де Армас в главной роли. “Балерина” обещает исследовать мир профессиональных убийц с новой стороны, сохраняя фирменный стиль франшизы.

5. Фантастическая четверка: первые шаги

Marvel наконец-то готов представить свою версию одной из самых известных команд супергероев. Перезапуск «Фантастической четверки» станет началом новой главы в кинематографической вселенной студии.

6. Аватар: Огонь и Пепел

Джеймс Кэмерон продолжает исследовать мир Пандоры. Третья часть «Аватара» обещает зрелищные спецэффекты, захватывающую историю и новые тайны, связанные с жизнью народа на’ви.

7. Нечестивый: Часть вторая

Фильм ужасов, который стал настоящим открытием, возвращается с продолжением. Поклонников ждёт еще больше напряжения, неожиданных сюжетных поворотов и тёмной атмосферы.

8. Бухгалтер 2

Бен Аффлек вновь сыграет роль гениального математика с тёмным прошлым. Продолжение обещает еще больше интриг, экшена и неожиданных поворотов.

9. Супермен

После долгого ожидания фанаты наконец-то увидят нового Супермена. Фильм станет перезагрузкой истории Человека из стали, сохраняя дух культового супергероя и привнося свежий взгляд на его легенду.

10. 28 лет спустя

Продолжение культового зомби-хоррора Дэнни Бойла, действие которого происходит спустя почти три десятилетия после событий первой части. Как изменился мир, переживший зомби-апокалипсис? Узнаем уже в 2025 году.

Самые ожидаемые фильмы 2025 года

Captain America: Brave New World

Это продолжение истории о Капитане Америке, которое занимает первое место в списках ожиданий.

Это продолжение истории о Капитане Америке, которое занимает первое место в списках ожиданий. Mission: Impossible – The Final Reckoning

Заключительная часть популярной франшизы о шпионе Итоне Ханте.

Заключительная часть популярной франшизы о шпионе Итоне Ханте. Jurassic World Rebirth

Новый фильм в знаменитой франшизе о динозаврах, который продолжит развивать сюжет предыдущих частей.

Новый фильм в знаменитой франшизе о динозаврах, который продолжит развивать сюжет предыдущих частей. Superman: Legacy

Ребут классической истории о Супермене, который обещает новые подходы к знакомым персонажам.

Ребут классической истории о Супермене, который обещает новые подходы к знакомым персонажам. The Fantastic Four: First Steps

Возвращение команды супергероев, которое вызывает большой интерес у поклонников Marvel.

Возвращение команды супергероев, которое вызывает большой интерес у поклонников Marvel. Avatar: The Way of Water

Продолжение эпической истории Джеймса Кэмерона, которое продолжит исследовать мир Пандоры.

Продолжение эпической истории Джеймса Кэмерона, которое продолжит исследовать мир Пандоры. Wicked: Part Two

Продолжение мюзикла, который рассказывает альтернативную историю о ведьме из страны Оз.

Возрастное ограничение: 16+