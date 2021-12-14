Цифровой туристический сервис RUSSPASS рассказал об идеях, как можно встретить 2022 год в столице. Развлечения найдутся для любителей активного отдыха, гастрономических изысков, театральных представлений и спокойных прогулок по паркам.

Предложения, как провести новогодние каникулы интересно и с пользой опубликованы в онлайн-журнале RUSSPASS Mag. В подборке есть зимние выставки, театральные представления и еще множество вариантов для любителей культурного отдыха.

В статье предлагают отправиться за праздничным настроением на главный рождественский фестиваль страны «Путешествие в Рождество», который продлится до 9 января. Всего откроется 27 площадок. Они будут оформлены в разных стилях — например, «купеческая» на площади Революции и «скандинавская» на Новом Арбате.

Реклама

В статье есть предложения и для семей с детьми. К примеру, здесь расскажут, что можно покататься на карусели на Красной площади и зайти за игрушками в Центральный детский магазин, узнают про галерею дизайнерских елок на Кузнецком Мосту.

Найдут для себя развлечения и любители активного отдыха. Например, прокатиться на самом большом катке Москвы вокруг золотого фонтана «Дружба народов» на ВДНХ, выпить горячий чай и послушать новогодний плейлист с песнями из сказок.

Из подборки можно узнать, где столичные шефы готовят спецменю: уже анонсированы праздничные сеты и доставка. Не останутся без положительных впечатлений и любители новогоднего шоппинга: московские магазины в праздничные дни становятся похожи на яркие открытки.