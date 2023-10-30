10 ноября на Лыбедском бульваре в Рязани начнут благоустройство пешеходной зоны

Благоустройство пешеходной зоны от Лыбедского бульвара до улицы Маяковского начнется 10 ноября. Об этом сообщил и.о. мэра Рязани Виталий Артемов на заседании областного правительства в понедельник, 30 октября.

По словам Артемова, на участке отремонтируют часть пешеходных дорожек и обустроят новые, уберут некоторые заборы, установят подпорные стенки и освещение.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что реконструкция бульвара – лишь часть масштабного благоустройства центра города.

Напомним, 11 октября мэрия Рязани сообщила о начале подготовки к благоустройству Лыбедского бульвара.