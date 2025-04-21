10 лебедей готовятся к переезду в район «Окской стрелки»

Сейчас птицы живут в Рязанском доме белого аиста (РДБА). Орнитологи отрабатывают методики их содержания и разведения. Лебеди приобретены на средства ГК «Зелёный сад».

Ученые отмечают, что шесть из десяти птиц уже в этом году могут стать родителями. Остальные пока в подростковом возрасте, им предстоит окрепнуть и набраться сил. А в будущем — переселиться на новое место.

Постоянным домом для лебедей станет «Парк птиц», расположенный в акватории Борковского затона рядом с жилым комплексом «Окская стрелка». Всего здесь планируется поселить 50 пар лебедей. Консультирует проект научно-методический отдел Московского зоопарка.

По плану «Зелёного сада», «Парк птиц» в пойме Оки должен стать самым масштабным в стране. В основном на этой территории будут представлены лебеди и аисты. Это очень красивые моногамные птицы, ставшие для людей символом любви и крепкой семьи.

Пилотным проектом для «Парка птиц» является Рязанский дом белого аиста, который начал работу ещё в 2019 году. Инициатором и меценатом его создания также стал «Зелёный сад»: компания собрала команду из учёных и журналистов и курирует работу по воссозданию популяции краснокнижных птиц. Проект оказался очень успешным — за годы работы в дикую природу выпущено более 40 аистов.

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Что касается лебедей, то изначально в РДБА приехали 10 птиц, но они привлекли ещё одну пару. Орнитологи считают, что эта пара может остаться на гнездование. В дом белого аиста для этого созданы все условия: рядом сородичи, есть корм, зона покоя и территория, подходящая для выведения птенцов. Такая же ситуация будет складываться в «Парке птиц» на «Окской стрелке».

А жителям нового жилого комплекса будет доступно модное увлечение — бёрдвотчинг (любительская орнитология, наблюдение за пернатыми с помощью бинокля). Такого нет больше нигде в городе! Спешите приобрести квартиру в уникальном доме на берегу Оки: https://www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess. Телефон отдела продаж ГК «Зелёный сад»: +7 (4912) 77-77-77.