На главнуюНовости Рязани 07.07.2023 17:52 10 июля на 2-й Железнодорожной улице отключат электроэнергию 7info 2 Сразу несколько домой улицы останутся без электричества. Об отключении сообщает сайт городской администрации. Электроэнергии не будет с 9:00 до 16:00 в домах с 25 по 43. Новости партнёров Читайте также В Политехническом институте прошла церемония вручения дипломов В Рязани продолжается ямочный ремонт Избрана мера пресечения разянцу, нанесшему оскорбительные надписи в парке Морской славы В Рязани появятся три новых светофора Виталий Артемов провел встречу с жителями Рязани В Рязанской области утвердили программу повышения рождаемости Анна Рослякова проинспектировала благоустройство детского сада №10 в Сасове Начальник пункта отбора на военную службу по контракту рассказал о главных требованиях к добровольцам Лента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Политехническом институте прошла церемония вручения дипломов 7 июля в Рязанском филиале Московского политехнического университета прошла торжественная церемония вручения дипломов. В Рязани продолжается ямочный ремонт Как сообщает сайт городской администрации, ремонт прошел на 13 участках. Избрана мера пресечения разянцу, нанесшему оскорбительные надписи в парке Морской славы Прокуратура Московского района Рязани вынесла приговор мужчине, который нанес оскорбляющие Вооруженные силы РФ надписи на подводную лодку и торпеду в парке Морской славы. В Рязани появятся три новых светофора Тендер опубликовано на сайте госзакупок. Виталий Артемов провел встречу с жителями Рязани И.о. мэра провел встречу с жителями города, на которой ответил на важные для рязанцев вопросы. В Рязанской области утвердили программу повышения рождаемости В регионе утвердили программу «По повышению рождаемости» на 2023-2025 годы. В центре Рязани занялись сексом двое молодых людей Ролик сделан накануне, 6 июля. Скончался рязанский композитор Андрей Ильин Прощание с Андреем Ильиным состоится 8 июля в 12 часов в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Мервино. Рязаньстат сообщил, сколько в 2022 году зарегистрировали и расторгли браков Статистику обнародовали накануне Дня семьи, любви и верности. Служба по контракту: как стать кандидатом, размер довольствия, льготы Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Рязанской области Дмитрий Зайцев ответил на вопросы. В Окском заповеднике погиб кабанёнок, которого спасли весной По всей видимости, причиной смерти Хрюни стал сепсис. Материнский капитал 2023: всё, что нужно знать Как получить и использовать материнский капитал?