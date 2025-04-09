10 апреля на Руси вспоминали преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского. В народе же этот день называли просто: Илларион — выверни оглобли. Почему? Всё просто — даже если снег до этого дня ещё лежал, с 10 апреля он начинал быстро таять. Значит, пора было убирать сани на хранение и готовить летний транспорт.

Преподобный Илларион Новый жил в VIII–IX веках в Византии и прославился как защитник православия в тяжёлые времена иконоборчества. За свою веру он перенёс гонения, ссылки, но остался предан Христу до конца жизни. Люди верили, что святой мог исцелять больных, спасать урожай от засухи и даже наполнять рыбацкие сети рыбой. Поэтому на Иллариона молились о хорошем урожае и защите полей.

Народные традиции 10 апреля

Согласно народным приметам, день Иллариона был отличным временем для наведения порядка в хозяйстве. Считалось, что с этого дня нужно:

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убирать сани, доставать телеги и чинить их;

наводить порядок во дворе, сараях, чистить колодцы и ручьи;

начинать подготовку к полевым работам — чинить инвентарь, ремонтировать заборы;

сеять огородную зелень — по поверьям, она вырастет особенно сочной;

молиться святому Иллариону о защите урожая от града и засухи.

В народе говорили:

«На Иллариона помни уговор — сани под поветь, телегу во двор».

Что нельзя делать 10 апреля

Запретов в этот день немного, но их старались соблюдать:

Нельзя ссориться и ругаться — любые конфликты могли навлечь неудачи на весь посевной сезон.

Осуждались лень и безделье — верили, что как встретишь Иллариона, так и проведёшь всё лето.

Не рекомендовалось обрезать плодовые деревья, особенно если уже запел соловей — иначе можно было остаться без урожая.

Приметы погоды на 10 апреля

Наши предки внимательно следили за погодой в этот день. Вот на что обращали внимание: