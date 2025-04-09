10 апреля на Руси вспоминали преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского. В народе же этот день называли просто: Илларион — выверни оглобли. Почему? Всё просто — даже если снег до этого дня ещё лежал, с 10 апреля он начинал быстро таять. Значит, пора было убирать сани на хранение и готовить летний транспорт.
Преподобный Илларион Новый жил в VIII–IX веках в Византии и прославился как защитник православия в тяжёлые времена иконоборчества. За свою веру он перенёс гонения, ссылки, но остался предан Христу до конца жизни. Люди верили, что святой мог исцелять больных, спасать урожай от засухи и даже наполнять рыбацкие сети рыбой. Поэтому на Иллариона молились о хорошем урожае и защите полей.
Народные традиции 10 апреля
Согласно народным приметам, день Иллариона был отличным временем для наведения порядка в хозяйстве. Считалось, что с этого дня нужно:
- убирать сани, доставать телеги и чинить их;
- наводить порядок во дворе, сараях, чистить колодцы и ручьи;
- начинать подготовку к полевым работам — чинить инвентарь, ремонтировать заборы;
- сеять огородную зелень — по поверьям, она вырастет особенно сочной;
- молиться святому Иллариону о защите урожая от града и засухи.
В народе говорили:
«На Иллариона помни уговор — сани под поветь, телегу во двор».
Что нельзя делать 10 апреля
Запретов в этот день немного, но их старались соблюдать:
- Нельзя ссориться и ругаться — любые конфликты могли навлечь неудачи на весь посевной сезон.
- Осуждались лень и безделье — верили, что как встретишь Иллариона, так и проведёшь всё лето.
- Не рекомендовалось обрезать плодовые деревья, особенно если уже запел соловей — иначе можно было остаться без урожая.
Приметы погоды на 10 апреля
Наши предки внимательно следили за погодой в этот день. Вот на что обращали внимание:
- 🌅 Если на рассвете солнце красное и быстро скрывается за облаками — жди дождя.
- 🌇 Закатное красное и большое солнце — к хорошей и ясной погоде на следующий день.
- 🌥 Если перед закатом в пасмурный день солнце неожиданно засияло — к затяжным ливням.
- ⚡ Долгий и глухой гром — к обильным дождям в ближайшие недели.
- 🐦 Сороки садятся на вершины деревьев — скоро потеплеет.
- ❄️ Если у талого снега образовались крутые откосы — весна будет холодной.
- 🐦 Сорока на самой верхушке дерева — к кратковременному похолоданию.