1 сентября изменились правила въезда на территорию комплекса «В некотором царстве» 

Жителям Рязани, которые в День знаний соберутся отдохнуть в развлекательном комплексе «В некотором царстве», стоит быть внимательными. Дело в том, что сегодня до 18 часов не действуют жетоны, дающие право прохода на территорию комплекса. Об этом сообщается в официальной группе заведения ВКонтакте.

Желающим посетить это место стоит приготовить по 300 рублей с человека.

1 сентября с 15:00 «В некотором царстве» начнётся праздник «Это Космос» (0+).

Гостей ждут разнообразные интерактивные площадки, веселые конкурсы и призы.

С июня 2023 года посещение комплекса осуществляется по предъявлению жетона стоимостью 5000 руб. за 1 — 5 человек (1 легковой автомобиль). Жетон является многоразовым пропуском на территорию комплекса