1 октября в Рязани проверят системы оповещения населения

В Рязанской области 1 октября пройдет комплексная плановая проверка готовности систем оповещения населения.

Проверка будет проводиться с использованием электромеханических сирен, которые будут звучать в течение трех минут. Предусмотрено два этапа:

Утром: с 10:40 до 10:43.

Днем (повторная): с 14:20 до 14:23.

После первой проверки (с 10:43) на одну минуту будет замещено информацией о проверке эфирное телерадиовещание.

Жителям тех населенных пунктов, которые не охвачены техническими средствами оповещения, экстренную информацию можно получить через мобильное приложение «МЧС России».

Для максимально оперативного получения уведомлений МЧС рекомендует установить или обновить приложение до актуальной версии. При установке необходимо выбрать регион «Рязанская область» и своё муниципальное образование.