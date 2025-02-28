1 марта: история, традиции, приметы и праздники первого дня весны

1 марта – дата, знаменующая не только календарную весну, но и богатую событиями историю. Для древних славян этот день был особо почитаем как начало Ярилиных дней, периода, посвященного богу Яриле – могущественному солнечному божеству, пробуждающему природу к жизни.

Ярилин день

Ярило – солнечное божество у древних славян. До 1492 года, на Руси 1 марта знаменовало наступление нового года, а период около этой даты носил название Ярилиных дней.

Земля прогревается от солнца, словно «ярясь», и все живое стремится к нему, чтобы наполниться энергией. Верили, что бог поднимает зиму на вилы – свои лучи. Начиналось время сельскохозяйственных работ, отсюда и поговорка: «Ярило пришел – берись за вилы».

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Ярило также почитался как бог плодородия, поэтому будущие матери старались погреться в лучах солнца, чтобы набраться сил для беременности. Повитухи растапливали полуденный снег, умывались талой водой и мыли руки, «чтобы чистыми быть и принять дитя».

Начинались Ярилины хороводы – торжества в честь приближающейся весны.

Однако, не стоит торопиться радоваться потеплению. В народе говорили: «Если весна с первых дней слишком щедра, не скромничает – она обманет, не стоит доверять».

Что нельзя делать 1 марта?

В Ярилин день, 1 марта, строго возбраняется заниматься любым видом рукоделия. Считается, что работа с нитками может негативно повлиять на судьбу, внести в неё хаос и проблемы.

Также в этот день следует избегать любых конфликтов, споров и распространения сплетен. Первый день весны благоприятно провести в мире и гармонии с окружающими. Необходимо отпустить обиды и попросить прощения у тех, кого вы могли задеть.

Не рекомендуется погружаться в воспоминания о прошлом, особенно о неприятных событиях. Считается, что для привлечения новых возможностей нужно освободиться от старого и направить мысли в будущее.

Нежелательно встречать 1 марта в одиночестве дома. Лучше выйти на прогулку и насладиться первыми лучами весеннего солнца, что по поверьям приносит удачу.

Приметы на 1 марта

Ясный и тёплый день — к тёплой весне.

Тёплый ветер — к дождливому лету, северный — к холодному.

Громкое карканье ворон — к похолоданию.

Потепление — к заморозкам.

Увеличенные предметы вдалеке — к оттепели или осадкам.

Густой туман — к ненастному лету.

Быстрое движение облаков на высоте — к хорошей погоде.

День «Ноль дискриминации»

День «Ноль дискриминации» – это ежегодное событие, учрежденное ООН в 2014 году через Объединенную программу по ВИЧ/СПИДу. Его цель – подчеркнуть неотъемлемое право каждого человека на достойную жизнь, невзирая на расу, национальность, вероисповедание, политические симпатии или убеждения.

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Всемирный день морских трав

Всемирный день морских трав был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 23 мая 2022 года.

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны был основан в 1990 году решением Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Первого марта 1972 года вступил в силу устав МОГО, уникальной международной структуры, специализирующейся на гражданской обороне. На сегодняшний день в её состав входят 60 государств-членов, 16 стран-наблюдателей и 22 ассоциированных организации. Россия официально присоединилась к МОГО в мае 1993 года.

День экспертно-криминалистической службы системы МВД

День работников экспертно-криминалистической службы в структуре Министерства внутренних дел.

Этот профессиональный день был установлен приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 ноября 2008 года.

1 марта 1919 года, 105 лет тому назад, при Главном управлении уголовного розыска НКВД РСФСР был основан Кабинет судэкспертизы, ставший первым научно-техническим подразделением советской милиции.

В настоящее время в экспертно-криминалистической службе МВД России трудятся более 16 тысяч специалистов, проводящих экспертизы примерно по 50 различным направлениям.

Руководит Экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Казьмин Вадим.

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В России запретили вальс в 1799 года

Этот танец, возникший в Европе в конце восемнадцатого века, быстро столкнулся с осуждением. Многие считали вальс предосудительным и недостойным, поэтому на европейских балах его часто не разрешали танцевать.

Первого марта 1799 года Павел I издал указ, запрещающий исполнение вальса в России. Император мотивировал это решение тем, что во время вальса кавалер вынужден обнимать даму обеими руками, что считалось неприемлемым. По другой версии, причиной послужила личная неловкость Павла I, который, танцуя вальс, упал. Запрет действовал до 1828 года.