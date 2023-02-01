1 февраля Зелёная комета подойдёт к Земле на минимальное расстояние

Жители России и других стран смогут наблюдать яркую комету в ночном небе 1 февраля. Комета, которую называют Зелёной, в 20:54 по московскому времени подойдёт на минимальное расстояние к Земле.

Комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте 2022 года. В Московском планетарии рассказали, что если не помешает городская засветка, комету можно будет увидеть и невооружённым глазом. Для России и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости – путь кометы на ночном небе будет проходить прямо между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой.

Зелёную комету можно было увидеть и в январе, но только на предрассветном небе и через телескоп. И выглядела она как бледное размытое пятнышко. 1 февраля расстояние от кометы до Земли сократится до 42 миллионов километров, — пишет «Российская газета».

Видно будет не только саму комету, но и её газовый хвост, который может достигнуть размеров «ковша» Большой Медведицы. Диаметр кометы составляет около километра, цвет – зелёный, а хвост – жёлтый.