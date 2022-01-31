1 февраля пять улиц Рязани останутся без электричества

Во вторник, 1 февраля, в Рязани отключат электроэнергию на пяти улицах, сообщает пресс-служба администрации.
Причина – проведения работ на воздушной линии. Сотрудники МУП «РГРЭС» приступят к ним в 10.00.
До 13.00 без электричества останутся жители адресов:
- улица 5-й проезд Добролюбова, дома с 41 по 62,
- улица Добролюбова, дом 36, дом 38,
- улица Дорожная, дом с 2 по 34, дом 33, дом 35, дом 37, дом 39, улица 6-й
- проезд Добролюбова, дом 21, дом 23, дом 25, дом с 27 по 34,
- улица Лесная, дом 50, дом 52, дом 54, дом 56, дом 58, дом 65, дом 76, дом 71.