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Понедельник, 31 января, 2022

1 февраля пять улиц Рязани останутся без электричества

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1 февраля пять улиц Рязани останутся без электричества

7info7
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Во вторник, 1 февраля, в Рязани отключат электроэнергию на пяти улицах, сообщает пресс-служба администрации.

Причина – проведения работ на воздушной линии. Сотрудники МУП «РГРЭС» приступят к ним в 10.00.

До 13.00 без электричества останутся жители адресов:

  • улица 5-й проезд Добролюбова, дома с 41 по 62,
  • улица Добролюбова, дом 36, дом 38,
  • улица Дорожная, дом с 2 по 34, дом 33, дом 35, дом 37, дом 39, улица 6-й
  • проезд Добролюбова, дом 21, дом 23, дом 25, дом с 27 по 34,
  • улица Лесная, дом 50, дом 52, дом 54, дом 56, дом 58, дом 65, дом 76, дом 71.

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