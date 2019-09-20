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В Рязани впервые открылась выставка художника из Москвы Евгения Кравцова

В пятницу, 20 сентября, в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась выставка художника из Москвы Евгения Кравцова. В экспозиции представлено два блока: «коррозия» и «деформации». Всего 30 работ.

На открытии выставки присутствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Выставка позволит большому количеству рязанцев познакомиться с работами замечательного художника. Надеюсь, всем выставка понравится. Живопись – это настоящее искусство, которое никого не оставит равнодушным, – отметил Николай Любимов.

Евгений Кравцов признанный мастер, хорошо известных в кругах ценителей искусства. За его плечами школа отечественной реалистической живописи, которая дала крепкое ремесло и чувство профессиональной ответственности. Художник в своих работах постепенно отказывается от цвета. Евгений Кравцов находит ему замену в графической выразительности рисунка, обогащенного тональными эффектами.

– Своими работами хочу вызвать реакцию у зрителя, и не стремлюсь донести какую-то мысль или идею, я не рассказчик. Я предлагаю им посмотреть на мои работы и задуматься, – поделился художник Евгений Кравцов.

Отметим, что выставка работает до 21 октября по адресу: Первомайский проспект, 14.

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